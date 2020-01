Circuito Trilha Aventura apresenta novidades em 2020

Um dos maiores circuitos de mountain bike do sul do Estado entra em 2020 com mudanças. A competição promovida pelo Grupo Trilha Aventura de Alegrete vai mobilizar os ciclistas da região Fronteira Oeste e demais cidades do RS.

A largada do circuito acontece no dia 8 de março, com a 1ª etapa denominada Volta da Raposa, percurso único para todas categorias com 65 km. A primeira novidade deste ano é que algumas das tradicionais etapas terão seu sentido invertido em relação ao ano passado. Para esta primeira etapa, os campeões de 2019 que correrem com a camisa branca do circuito terão inscrição free na Volta da Raposa.

Na Volta da Raposa, os ciclistas desciam pelo local chamado de Lagoão dos Rodrigues, nesse ano descem pela estrada dos Pinheiros e retornam pelos Rodrigues.

Foi incorporada a categoria elite em 2020. Será composta pelos três melhores das categorias no masculino e feminino de 2019. A disputa neste ano será nas categorias Júnior, Sub-30 , Master A, Master B e Elite masculina com critérios técnicos da comissão técnica, participam dos percursos longos. Para o percurso curto inclui as categorias Veterano, Força B, PNE, Feminino Elite 2020, mediante critérios técnicos e Feminino B.

Em 2020, o Circuito Trilha Aventura vai distribuir mais de 5 mil reais entre os sete eventos neste ano. Além da premiação com medalhas e troféus, o ciclista que somar mais pontos em dezembro leva uma bike 0 km.

A tradicional prova beneficente contra-relógio segue ofertando 10 pontos para os participantes, assim como o famoso Ciclotur, o passeio que desbrava o pampa gaúcho.

O destaque de 2020, fica por conta do Desafio Extremo, a árdua prova de 130 km, está marcada para 26 de abril. Aqueles que completarem o percurso levam 10 pontos, além da premiação do milhão para o campeão e os outros dois melhores.

O desafio terá os percursos de 130 e 90 km, nas categorias, dupla mista, Força 1 com a júnior e sub-30. Já a Força 2, será integrada pela Master A e B.

Para aqueles que fazem os 90 km, feminino livre, veterano acima dos 50 anos e juvenil abaixo de 18, disputam a premiação em dinheiro também.

Para um dos coordenadores, Luciano Brasil, já há interesse de ciclistas fora do estado em virem a Alegrete. “Estamos organizando um circuito para todos participarem. Quem ganha com isso é o ciclismo”, comenta Brasil.

O Circuito Trilha Aventura é considerado um dos melhores do sul do estado e a expectativa para 2020 é das melhores afirmam os organizadores.

Júlio Cesar Santos Fotos: Dedé Lopes, Lucas Guterrez e Vagner Torres