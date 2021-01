Brigada Militar intensificou abordagens no final de semana

Compartilhe















Em abordagem de rotina, policiais militares flagraram homem com simulacro de pistola e uma munição calibre 44.

Na madrugada de domingo, uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento ostensivo na Zona Leste. Em determinado local no bairro Saint Pastous, os policiais abordaram um veículo, GM Blazer. Na carona, foi identificado o acusado com o simulacro e uma munição calibre 44. Diante da constatação foi feito registro do fato e o material apreendido.

No final de semana, a Brigada Militar realizou ações distintas para dispersar aglomerações em Alegrete. Nos casos de descumprimento ao Decreto vigente era realizado Termo Circunstanciado. Também ocorreram abordagens em veículos e pessoas onde houve ocorrências por irregularidades nos veículos e recusa do teste do etilômetro.