Estão frequentes as investidas para introduzir drogas no Presídio de Alegrete

Mais uma tentativa frustrada de arremesso de produtos ilícitos para o pátio do Presídio Estadual de Alegrete.

No domingo(10), por volta das 14h, o policial militar que estava na guarda externa ouviu um barulho suspeito. Com apoio do outro policial militar, eles localizaram próximo ao muro, várias porções de maconha. A droga estava embrulhada com moedas em pequenas quantidades. No total mais de 25 porções.

Esta, tem sido uma das práticas utilizadas na tentativa de arremessos para o pátio do PEAL. Também foram realizadas buscas nas imediações, mas o autor do arremesso não foi localizado. Nos últimos tempos, duas mães também foram presas com produtos ilícitos em objetos que seriam entregues aos filhos, apenados. Em um dos casos, em que foi constatado droga em um pacote de erva, o fato terminou em uma fatalidade. A mulher de 59 anos teve um infarto fulminante. Já na segunda situação, a mãe de 48 anos ao tentar realizar a entrega de um televisor de 32 polegadas, foi flagrada com 12 aparelhos de celulares, carregadores e fones de ouvido. Ela foi ouvida e liberada. Os materiais foram apreendidos.