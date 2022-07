Brigada Militar intercepta e prende trio com armas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma guarnição da Patrulha Rural da Brigada Militar de Alegrete, durante patrulhamento no interior do município, recebeu denúncia de disparos de arma de fogo e de um veículo suspeito.

A guarnição deslocou até o endereço vindo a deparar-se com o Uno, próximo do local citado na denúncia. O veículo trafegava em direção à cidade com três indivíduos de 35, 32 e 31 anos.

A saga de superação do empresário que depois de 6 cirurgias voltou para casa

Durante a abordagem e identificação foi localizada uma faca, algumas lanternas e também armas de fogo em situação irregular.

Foram três armas longas e uma pistola. A ocorrência foi por volta das 21h20min. Os acusados foram encaminhados até a Delegacia de Polícia onde a Delegada de plantão determinou que fossem autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.