Selei Noé Mendes de Carvalho, o Noézinho, não resistiu a problema cardíaco e morreu aos 69 anos

Aos 69 anos, ele foi encontrado sem vida, caído na cozinha de sua residência, nas proximidades do Clube Sete de Setembro.

Natural de Alegrete, Noézinho, assim carinhosamente chamado, tornou-se presença constante na vida de muitos integrantes da Rádio Nativa FM, apesar de não ter vínculo profissional com a emissora, fazendo parte da família Nativa. Sua participação na confraternização de fim de ano da emissora Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo, na última sexta-feira, destacou o laço afetivo construído ao longo do tempo, estabelecendo relações amigáveis com todos os integrantes, sem exceção.

A trajetória de Noé foi marcada por sua dedicação ao trabalho, inicialmente na empresa Honda e posteriormente no grupo Gazeta, onde permaneceu até sua aposentadoria. Mesmo sem constituir uma família própria, ele se destacava como um ser humano solícito e querido, sempre rodeado por pessoas que o amavam.

Recentemente, Noé enfrentou uma cirurgia para a retirada de pedras na vesícula, com uma recuperação positiva. No entanto, na tarde fatídica, foi encontrado sem vida na cozinha de sua casa pelo irmão Eloe (Lélo Di Carvalho). A Polícia Civil compareceu ao local, constatando que a morte foi natural, indicando possivelmente um mal súbito.

Residindo sozinho, Noé mantinha sua casa impecável nas proximidades da residência de seu irmão Eloé Mendes de Carvalho. Lelo, junto com a esposa Silvia Silva de Carvalho, sempre estava por perto, oferecendo auxílio e companhia ao irmão.

Reconhecido por seu jeito único de agir e auxiliar a todos, Noé era uma figura constante nos eventos da Rádio Nativa FM, destacando-se por sua disposição em contribuir no que fosse necessário.

As últimas homenagens são prestadas na capela da Funerária Santa Clara, localizada na Avenida Liberdade, 265, em frente ao Hotel Alegrete. O sepultamento está programado para esta terça-feira, 19 de dezembro, às 11h, no Cemitério Público Municipal de Alegrete.