Alegrete entra no radar da Copa RS e será cidade-sede da competição em 2024

O encontro realizado na última na quinta-feira (28), trouxe a Alegrete André Cunha, da secretaria de esportes do Rio Grande do Sul, juntamente com Fernando Cantes, diretor de assunto do Centro Estadual de Treinamento Esportivo – CETE, Pelé como é carinhosamente chamado, agregou muito conhecimento técnico ao encontro em Alegrete.

Foi o pontapé inicial da competição que será remodelada na edição do ano que vem. O vereador quaraiense e representante da Copa na cidade fronteiriça Rafael Refatti esteve presente. Representatividade de Quaraí, Itaqui e Barra do Quaraí, além de confirmações das cidades de Santana do Livramento, Rosário do Sul e Itaqui, que não haviam disputado o último certame.

Para o diretor de esportes de Alegrete, professor Clóvis Gonçalves, o encontro foi extremamente positivo. “Nesta primeira reunião, Alegrete se credenciou a ser cidade-sede”, afirmou. Gonçalves está confiante que o município sedie a abertura da Copa RS com a 1ª rodada no estádio municipal Farroupilha.

Para o secretário técnico André Cunha, a competição passa a ser regionalizada com no máximo 4 regiões dentro do estado. Outra novidade, será a inclusão da categoria master (50 anos). A veterano e livre a partir dos 18 anos estão confirmadas.

A reunião abordou muitos temas em relação a realização de jogos na Fronteira Oeste e segundo debatido na reunião, o RS seria dividido em quatro regionais. A organização da competição realizará o lançamento da Copa RS juntamente com o congresso. Ainda não há uma data definida, mas será realizada na sede da FGF em Porto Alegre.

O diretor de esportes de Alegrete, destacou a boa participação das equipes alegretenses em 2023. Ressaltou o trunfo do Boca Juniors, vice-campeão na Livre, do Centenário que caiu nas quartas e o Fluminense superado numa semifinal. Agora abre a possibilidade do Nacional categoria 50 anos, representar a cidade no certame.