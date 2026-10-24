Mega-Sena acumula e prêmio milionário movimenta as vésperas das eleições

Concurso 3.073 foi realizado na última quinta-feira (22), mas ninguém acertou as seis dezenas. Próximo sorteio acontece neste sábado (24).

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e o prêmio principal está estimado em R$ 230 milhões para o próximo concurso. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.073, realizado na noite desta quinta-feira (22).

Os números sorteados foram: 04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. De acordo com os resultados divulgados, 203 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 23.138,67 cada.

Já na faixa da quadra, destinada aos acertadores de quatro números, 13.143 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 510,55.

Próximo sorteio será neste sábado

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para este sábado (24), às 21h, no horário de Brasília. As apostas poderão ser registradas até às 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Para concorrer ao prêmio principal, o participante precisa acertar todos os seis números sorteados.

As apostas podem ser realizadas pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial, conforme as condições estabelecidas pela instituição.

Sorteios foram antecipados

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios que estavam previstos para domingo (25), data do segundo turno das eleições. A alteração busca adequar o calendário das extrações à realização do pleito.

Com o prêmio estimado em R$ 230 milhões, o sorteio de hoje aumenta a expectativa dos apostadores em todo o país. O valor poderá ser dividido entre os ganhadores caso mais de uma aposta acerte as seis dezenas.