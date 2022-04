Brigada Militar prende homem por estupro de vulnerável

Homem, de 64 anos, foi preso pela Brigada Militar, através de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete.

Conforme informações repassadas ao PAT, o mandado é em relação a uma ocorrência de 2010 por estupro de vulnerável.

O idoso foi abordado na Avenida Eurípedes Brasil Milano durante a “Operação Obelisco” inserida no Plano Tático Operacional da Brigada Militar. O veículo que ele conduzia, não apresentava irregularidades e foi entregue à esposa que estava no carona.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e posteriormente, seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A Operação foi realizada nos municípios de Alegrete, Santana do Livramento, Bagé, Uruguaiana, São Borja, São Gabriel, Vila Nova do Sul, Santa Margarida do Sul, Manoel Viana e Rosário do Sul.

Durante a Operação foram realizadas saturações de área e barreiras policiais, onde foram abordadas pessoas e veículos, sendo realizadas algumas autuações de trânsito por descumprimento de normas do Código de Trânsito Brasileiro.