Roberto Argenta vem a Alegrete para falar de empreendedorismo

O empreendedorismo, ou seja, você criar e investir em seus próprios negócios é uma tendência que tem envolvido muitas pessoas. Essas sabem que o potencial pode ser colocado em prática com sucesso dependendo da área escolhida.

O Sindilojas de Alegrete com objetivo de potencializar conhecimento, promove no dia 7 em Alegrete, a palestra como empreender com sucesso, com o Presidente da Calçados Beira Rio- Roberto Argenta.

A palestra vai ser no auditório da Urcamp as 20h e para participar é preciso ligar para o número (55) 9992083254.

Roberto Segabinazzi, presidente do Sindilojas diz que é uma ótima oportunidade, tanto a quem já é empreendedor como aos querem iniciar suas de agregar conhecimento.