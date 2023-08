Brigada Militar prende indivíduo armado que arrombou estabelecimento comercial

Após denúncias de populares sobre a presença de um indivíduo circulando pelo telhado de estabelecimentos comerciais na região central, duas guarnições policiais foram direcionadas ao endereço para averiguar a situação. O acusado, que já estava deixando o local, tentou fugir, porém, foi interceptado pelo policiais.

Durante a identificação e busca pessoal, foi constatado que o indivíduo portava uma faca em sua cintura. O proprietário do estabelecimento foi contatado e confirmou que houve um arrombamento. O acusado ingressou pelo telhado e quebrou o forro. No interior do estabelecimento comercial, realizou consumo de produtos e subtraiu uma certa quantia que estava no caixa.

Na sequência, os policiais o encaminharam à Delegacia de Polícia (DP), onde a prisão em flagrante foi determinada pela delegada Fernanda Mendonça. O homem, cujo vulgo é Tininho já possui antecedentes criminais e será encaminhado ao presídio Estadual de Alegrete. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 7.