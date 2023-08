Balada Segura: ação integrada registra números expressivos de abordagens e autuações

Share on Email

Na noite do dia 4, na última sexta-feira, uma ação conjunta da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com diversas forças policiais policiais, incluindo a Guarda Municipal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e DETRAN-RS, agiu nas ruas de Alegrete com a implementação de mais uma operação de Fiscalização Integrada em formato de “Balada Segura”.

Ao longo da operação, mais de 200 veículos foram abordados, resultando na lavratura de 43 autos de infração de trânsito. A iniciativa visa coibir atitudes imprudentes e ilegais por parte dos motoristas.

A principal motivação da operação foi o combate ao consumo de bebidas alcoólicas ao volante, uma infração que coloca em risco a vida dos próprios motoristas, de passageiros e pedestres. O álcool reduz os reflexos e a capacidade de tomar decisões adequadas, tornando-se um fator de alto risco.

Além das autuações por infrações de trânsito relacionadas ao consumo de álcool, a operação também resultou na condução de dois condutores à delegacia por posse de entorpecentes. Essa abordagem multifacetada demonstra o compromisso das autoridades em abordar não apenas questões de trânsito, mas também a segurança pública como um todo.

As pessoas que estavam nas proximidades, alertando outros condutores sobre a operação em andamento, foram identificadas pelo meio do sistema de videomonitoramento. Essas informações foram repassadas à Polícia Civil para as devidas providências.

As operações de fiscalização no formato “Balada Segura” foram retomadas em todo o estado, com o objetivo de reduzir os índices de acidentes e sinistros causados ​​pela imprudência dos motoristas que insistem em dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. A atuação conjunta das diferentes forças policiais reforça o comprometimento das autoridades em garantir a segurança viária e a tranquilidade da população.