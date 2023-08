CTG Farroupilha vence o Festival Gaúcho de Coreografia realizado em Alegrete

Um domingo cultural em que o CTG Farroupilha recebeu um grande público para assistir ao Festival Estadual de Coreografias. Jovens afccionados pela arte da música e tradição do Rio Grande do Sul derem um verdadeiro show no palco. Grupos de várias cidades gaúchas se fizeram presentes ao Festival que pela primeira vez foi realizado em Alegrete. Treze grupos participaram do evento.

O evento do Projeto Mundo do CTG com incentivo da LIC lotou o CFTG. Ao final das apresentações foi anunciado o vencedor e o troféu ficou em casa, com o primeiro lugar para CTG Farroupilha para alegria de seus integrantes e do público que prestigiou as apresentações no palco do mais longevo de Alegrete.

Os grupos que participaram foram:

DTG Clube do Juventude;

Grupo Jovem Tupã;

– CFTG- Ctg Farroupilha;

Grupo Pioneiros da Fronteira;

CTG Aconchego dos Caranchos;

CTG Estância Velha da Tradição;

CTG Pedro Teles Tourem;

CTG Patrulha do Oeste;

CTG Adaga Velha;

CTG Florde Tuna;

GN Ibirapuitã;

Escola de Dança Balerina;

CPF Piá do Sul;

Fotos internautas e Tchê Alegrete