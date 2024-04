Brigada Militar prende mulheres em Alegrete por mandados de prisão

No Bairro Saint Pastous, uma mulher de 38 anos foi interpelada durante uma operação de rotina. Uma verificação de seus dados no sistema revelou a existência de um mandado de prisão emitido pela comarca local, conforme estabelecido pela Lei 11343, Artigo 33.

Já por volta das 19h, outra ação policial resultou na prisão de uma idosa de 63 anos, durante o patrulhamento ostensivo no Bairro Nilo Soares Gonçalves. Assim como no caso anterior, ao consultar o sistema, foi identificado um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela comarca de Alegrete, desta vez com base na Lei 2848, Artigo 217. Conforme protocolo padrão, as duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para os devidos trâmites legais.