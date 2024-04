Jogos do Amador da LAF movimentam Complexo do Jockey

No último domingo (21), ocorreu mais uma rodada do campeonato amador de Alegrete no Complexo Jockey. Duas categorias entraram em campo: Aspirantes e Principal.

Abrindo a rodada pelo Aspirantes, o clássico, Sindicato e Vila Nova. Um jogo muito disputado com chances de gols para ambos os lados. Ainda nos primeiros minutos, o tricolor do bairro Macedo abriu o marcador em uma cobrança de penalti, logo após, a equipe do Vila pressionou mas não conseguiu transpor a defesa adversária, placar final 1 a 0. O outro jogo da categoria entre Centenário e Real Capão acabou 2 a 1 para equipe mandante que somou mais três pontos na tabela de classificação.

Na categoria Principal, a equipe do Sindicato venceu por 1 a 0 a equipe do Brandão no campo do Honório Lemes. Já no Palmeiras, a equipe do Cruzeiro venceu por 3 a 1 a equipe do Alvorada e somou mais três pontos na tabela de classificação. No Estrelão, o Centenário venceu a equipe do Operário por 3 a 1.