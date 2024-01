Brigada Militar realiza Operação Contenção em Alegrete

A Brigada Militar de Alegrete, com o apoio do efetivo do 6º Batalhão de Choque da Brigada Militar e da Patrulha Rural, está conduzindo a “Operação Contenção”, com o propósito de reduzir os índices de crimes violentos letais intencionais. A operação visa a saturação de áreas identificadas como locais conflagrados pelo tráfico de drogas e com maior incidência de homicídios.

Na noite de ontem, foram realizadas abordagens em diversos pontos estratégicos, incluindo uma barreira instalada em uma das entradas da cidade, na Avenida Assis Brasil. Adicionalmente, abordagens foram conduzidas em diferentes bairros. O Capitão Felipe de Paula Ribeiro, novo comandante da Brigada Militar de Alegrete, esteve presente e participou ativamente dessas ações.

Já à tarde, o policiamento ostensivo havia feito abordagens e barreiras, destacando a atuação na Avenida Eurípedes Brasil Milano, nas proximidades do Parque Rui Ramos, em Alegrete. A presença efetiva e participação do Capitão Felipe de Paula Ribeiro ressaltam sua liderança direta na condução das operações.

