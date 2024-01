Promessa de um pai, com filho internado, deu origem a Gruta da Santa Casa há 85 anos

Tudo, absolutamente tudo tem um história e um porquê. E sobre isso vamos contar um pouquinho do motivo da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, na gruta do estacionamento do Hospital em Alegrete. Janyr Brittes Funk conta que seu avó Marcírio Brittes fez uma promessa que se o seu filho, Manuel, que estava internado se salvasse construiria uma gruta em frente ao Hospital.

Manuel Brittes aos 14 anos

Mesmo o jovem que estava com septicemia, provocado por uma acne, ter morrido, com 14 anos, o pai do menino construi a gruta, com pedras que trouxe de sua fazenda, em homenagem aos médicos e enfermeiros que o assitiram. O avó de Janir alegou à época, em 1938, que serviria como refúgio para que os familiares com pacientes internados na Santa Casa tivessem um local para fazer suas orações.

A neta de Marcírio, Janir Brites Funk, diz que mesmo tendo perdido o filho, seu avó cumpriu a promessa e mandou fazer a gruta com a santinha Nossa Senhora de Lourdes local que, recentemente, foi revitalizado sendo ponto para orações e agradecimentos, porque a fé é fundamental em todos os momentos, independente de credo, considera.

O grupo Mãos Dadas contribuiu para a reforma da gruta.

Integrantes do Grupo Mãos Dadas de Alegrete

Essa e outras histórias vão estar num livro que vai contar os 151 anos da Santa Casa de Caridade de Alegrete. E quem tiver algo bem signficativo relativo ao Hospital pode entrar em contato com a direção.