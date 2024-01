“Só depois do coma alcoólico percebi que a vida não é só festas”, diz jovem envolvido em causa social

Entre a Praça Getúlio Vargas e o calçadão, Daniel desenvolve uma ação voluntária que tem chamado a atenção dos transeuntes. Sua ideia, que nasceu “da noite pro dia”, foi inspirada por um dado triste da cidade: Alegrete está entre as primeiras com o maior índice de suicídio no estado. Esse dado impactou Daniel profundamente, levando-o a agir.

A venda nos olhos, usada por ele simboliza a certeza de que todos são especiais, sem julgamentos. Daniel está ali para oferecer abraços e ouvidos atentos a todos que queiram conversar. Ele ressalta que, muitas vezes, um simples gesto de carinho pode fazer toda a diferença na vida de alguém.

A ação de Daniel não passa despercebida. Muitos se emocionam, enquanto outros aproveitam a oportunidade para compartilhar suas histórias de vida. Surpreendentemente, alguns expressam o desejo de também contribuir para a iniciativa, mostrando como pequenas atitudes podem desencadear uma corrente de solidariedade.

O jovem destaca um momento crucial em sua vida aos 17 anos, quando enfrentou mais de seis horas em coma alcoólico. Esse episódio foi um divisor de águas, levando-o a questionar suas escolhas e prioridades. Antes, ele era jovem e arrogante, acreditando que a vida se resumia a festas e ao mundo virtual. No entanto, o episódio traumático o fez perceber que as pessoas que o salvaram eram estranhos, não seu grupo de referências.

Daniel, que opta por manter parte de seu nome em anonimato, acredita que seu propósito é mais importante do que sua identidade completa. Após sair do hospital, o vazio que sentia era maior do que quando tentou preenchê-lo com álcool e festas. Ao ser acolhido pelos pais e avós ao voltar para casa, Daniel decidiu que sua vida tomaria outro rumo.

A ação do alegretense não é pontual. Ele a realiza em dias e momentos distintos, mostrando um comprometimento contínuo com a promoção da saúde mental e o bem-estar da comunidade. Assim, sua história se torna um lembrete de como pequenas atitudes individuais podem gerar impactos significativos, transformando vidas e fortalecendo o tecido social.