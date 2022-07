Brigada Militar realiza operação para barrar torcida do Corinthians que vai passar por Alegrete

Share on Email

Policiais militares estão no Posto Texacão. Em maio, uma ação integrada, já havia impedido que os ônibus adentrassem nos estabelecimentos pois cerca de 80 corintianos tinham passado pelo local e deixaram de pagar as comandas, além do rastro de sujeira que deixaram.

À época, foi feito, inclusive, um Boletim de ocorrência do responsável pelo restaurante Texacão na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Ainda não se sabe ao certo quantos ônibus iram passar por Alegrete, mas a ação dos policiais militares é para que eles não entrem nos estabelecimentos que ficam às margens da BR 290 em Alegrete, tampouco, na cidade.

Essa infelizmente é uma ação que precisou ser desenvolvida diante do grande desrespeito da torcida quando esteve no Município. Lamentável, mas necessário diante do grande prejuízo dos estabelecimentos comerciais que já foram alvo dos corintianos.