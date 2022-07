Sindicato leva taça “Capitão Marucho” no torneio master especial

Encerrou no sábado (2), a 2 edição do Torneio LAF/Lojas Tá Barato pra Caramba. A competição reuniu clubes da categoria master especial (55 anos) e homenageou o desportista Mário Volpatto Soares, carinhosamente conhecido por capitão Marucho.

Nesta edição Fortaleza, Alvorada, Tinga, Nacional e Sindicato protagonizaram uma boa disputa e coroaram a competição de êxito.

No sábado, a final foi entre Sindicato e Nacional, um clássico dos 55. Na decisão do 3º lugar o Tinga fez 2 a 0 no Alvorada.

Tinga ficou em 3º

Já na final, o rubroinegro do Bairro Macedo com um plantel elogiável fez 2 a 0 em cima do bom time do Nacional e levantou a taça Capitão Marucho. Destaque para o goleador do torneio. Atacante do Sindicato Ilário Dolina, balançou as redes 9 vezes.

Seleto 55 do Sindicato, com atacante Dolina goleador da competição

O coordenador técnico Valdir Knierin, agradeceu os diretores LAF, o empresário e vice-presidente da LAF Hamud Maruf e o presidente da entidade Paulo Cunha, pela parceria e empenho na realização da competição.

Capitão Marucho participou da entrega da premiação

Knerim, destacou o empenho das equipes no torneio e elogiou os clubes participantes pela postura e espírito esportivo.

Fotos: divulgação