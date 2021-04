Brigada Militar recupera carro furtado antes do dono dar falta do veículo

Compartilhe















Na manhã deste sábado(10), a Brigada Militar recuperou um Fiat Uno, antes do proprietário perceber que o veículo havia sido furtado.

O fato aconteceu na região central, de Alegrete. Um indivíduo, conforme testemunhas, moreno e estatura baixa, abandonou o carro na sinaleira do cruzamento das ruas Venâncio Aires com Tiradentes, por volta das 6h30min de hoje.

De acordo com os policiais militares, o homem arrombou a porta do motorista e tentou fazer uma ligação direta, como não conseguiu, empurrou o carro da frente da residência, na rua Coronel Cabrita e conseguiu chegar até a sinaleira na rua Venâncio Aires. Na sequência, retirou a bateria e fugiu em direção à Ponte Borges de Medeiros.

Populares que passavam no local, no primeiro momento, imaginaram que o condutor estava com problemas no veículo, porém, devido ao período em que ele saiu e o carro ficou abandonado na via, a Brigada Militar foi acionada.

Os policiais chegaram no local e através da consulta integrada identificaram o proprietário. Ele foi contatado e ainda não tinha percebido o furto do Fiat Uno. Depois do registro na Delegacia de Polícia, o carro seria restituído ao dono.