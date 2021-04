Familiares fazem charreata surpresa para gestante em Alegrete

Compartilhe















A assistente social, Cláudia Brandolt, está grávida da sua primogênita que vai se chamar Aurora.

Ela e o esposo Thiago Hiuri Brasil, que é bombeiro, adestrador de cães e salva-vidas atualmente residem em Bento Gonçalves. O casal chegou em Alegrete ontem(9) e foi surpreendido com uma lindíssima charreata de boas -vindas para Aurora. Todos os protocolos seguidos à risca, para que o momento seja eternizado de maneira única e só evidencie cada vez mais o amor da família e amigos ao casal e a nova integrante.

Preparada com os mínimos detalhes, pelas tias Fabiana e Mana Brandolt, assim como a avó Ivete Brandolt, a charreata comoveu o casal e todos que participaram. Com as lembrancinhas, os familiares e amigos puderam rever Cláudia e Thiago, neste momento sublime e, por alguns segundos demonstraram o amor por eles e pela Aurora.

O mais impactante para os futuros papais foi o momento em que chegaram em Alegrete. As tias e a avó materna, já os aguardavam com toda decoração que marcou as boas vindas à Aurora. Além de balões, faixas, decoração, camisetas personalizadas fizeram parte da surpresa.

Mana Brandolt que tem uma empresa de frios(Mana e Ivo personal Chef), foi quem entrou em contato com a reportagem para falar da homenagem à Aurora, através dos pais e de uma charreata. Toda a ação foi organizada através um grupo de WhatsApp e emocionou a gestante. Ela e o esposo nem imaginavam que poderia ter qualquer programação como essa, em razão dos cuidados e da pandemia. Por esse motivo, estavam há muito tempo sem visitar a família, entretanto, sabendo de todas as limitações, as organizadoras e os participantes tiveram os cuidados que são orientados pela saúde. Os mimos foram entregues ao pai, assim como, ele fez a entrega da lembrancinha.

Toda família reside em Alegrete e, esta foi a maneira de dar boas vindas para a princesa Aurora que chega em julho com a esperança de dias melhores para a humanidade – disse Mana.