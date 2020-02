‘O que meu filho fez foi para defender a minha vida’, diz mãe de suspeito de matar três pessoas no Lami

A mãe de Dionatha Bitencourt Vidaletti, 24 anos, suspeito de matar as três pessoas da mesma família no bairro Lami, em Porto Alegre, prestou depoimento na tarde desta segunda-feira. Ela estava com ele no momento do crime, que ocorreu na tarde do domingo, 26 de janeiro. O depoimento estava marcado para às 14h, mas foi antecipado. Na saída, dentro do carro com o advogado, ela falou rapidamente com a imprensa.