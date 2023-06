Brigada Militar recupera produtos furtados e prende suspeitos no bairro Piola

Ao chegarem no endereço, os policiais entraram em contato com a vítima, de 28 anos, que relatou o ocorrido. Segundo ela, ao chegar para trabalhar, constatou que o estabelecimento havia sido arrombado. Além disso, deu falta de aproximadamente R$ 200,00, assim como fardos de cerveja, pacotes de sabão em pó, garrafas de leite, cigarros, isqueiros e alguns pacotes de linguiça.

Durante a ocorrência, uma guarnição recebeu informações de que um indivíduo estava oferecendo um pacote de linguiça nas proximidades do local do crime. Com base nessa informação, os PMs realizaram buscas nas imediações, com o intuito de localizar o suspeito.

Na sequência, o homem de 29 anos, foi abordado em via pública e na revista pessoal, foi encontrado um pacote de linguiça em um dos bolsos de sua jaqueta, além de uma faca artesanal em sua cintura.

A vítima reconheceu o pacote de linguiça como sendo um dos produtos furtados de seu estabelecimento. Diante dos fatos, tanto o suspeito quanto a vítima foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro do caso.