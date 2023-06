Superação que inspira| Aluno autista, autodidata, que fala inglês e é apaixonado por astronomia realiza seu sonho

Em Alegrete, um jovem estudante está prestes a realizar um grande sonho. Murilo Nardon Dias, um garoto de 13 anos, aluno do 8º ano da Escola Marcelo Faraco, é apaixonado pela língua inglesa e pelo sistema solar. Autodidata na maioria de seus estudos em relação à astronomia, Murilo que é fluente em inglês, desenvolveu um conhecimento impressionante sobre o sistema solar.

O sonho de Murilo é visitar o Space Adventure, localizado em Canela. O museu, voltado para as missões Apollo realizadas entre 1961 e 1972, abriga mais de 300 itens originais usados pela NASA ao longo dos 11 anos de viagens espaciais. Desde fragmentos de roupas e alimentos até peças importantes das missões, como computadores, painéis de comando dos módulos dos astronautas, motores de foguete e até mesmo um trem de pouso de um módulo lunar. O Space Adventure oferece uma experiência imersiva na história da exploração espacial .

Foi a mãe de Murilo, Eliane Nardon Dias, quem entrou em contato com o PAT para compartilhar a emocionante história do filho. Eliane, muito feliz e emocionada, expressou a felicidade de ter a oportunidade de levar o menino, que é apaixonado pela astronomia, para realizar esse sonho.

A progenitora mencionou que trabalha como servente em uma escola e que seu marido é gari. Murilo, aos 13 anos, recebeu o diagnóstico de autismo leve aos 3 anos. No entanto, ele superou muitos desafios por ser autodidata em diversas áreas, incluindo inicialmente o inglês, que se tornou uma paixão desde muito cedo, assim como o estudo do sistema solar.

Durante a pandemia, o interesse de Murilo pela língua inglesa se intensificou. Nas as aulas online, ao final, ele sempre deixava mensagens em inglês para sua professora, o que chamou a atenção da educadora. A informação chegou à direção da escola, que, em parceria com o Senac, concedeu a Murilo uma bolsa de estudos. Por dois anos, ele frequentou a turma Kids e, devido ao seu progresso, agora está na turma com adultos. Sua fluência impressionante no idioma é notável, já que ele fala apenas em inglês assim que entra no Senac.

Com o objetivo de realizar o sonho de Murilo, a mãe decidiu fazer um vídeo em inglês para o Space Adventure, mostrando sua paixão pelo local. O vídeo foi postado nas redes sociais e marcado o museu, que ofertou a Murilo a oportunidade de visitar o museo. Essa notícia trouxe grande alegria para a família, mas há despesas de viagem e estadia que não estavam previstas no orçamento, já que o casal tem mais dois filhos Fernanda Nardon Dias e Enzo Nardon Dias. No vídeo abaixo, o amor de Murilo e da irmã num lindo agradecimento.

Para custear a viagem, eles estão contando com o apoio de pessoas generosas. Uma rifa foi organizada para o Dia dos Namorados, e o repórter Giovani Grizzosti, também entrou em contato com objetivo de ajudar com a questão da hospedagem. Qualquer auxílio é bem-vindo, e a família acredita que a viagem poderá ocorrer na próxima semana. Abaixo o link da publicação enviada para Space Adventure.

Se você deseja contribuir, você pode entrar em contato com Eliane Nardon Dias através do Pix: celular 55999187521, mais informações também podem ser realizadas pelo mesmo contato.

Essa é uma história de inspiração e superação de Murilo, que mostra como o amor pelo conhecimento e a paixão por um assunto pode levar a grandes conquistas. A visita ao Space Adventure será uma experiência inesquecível para esse jovem amante da astronomia e da língua inglesa, permitindo que ele mergulhe ainda mais no mundo fascinante da exploração espacial.