Brigada Militar teve um ano de desafios e projeta atuação mais ostensiva em 2022

A Brigada Militar há anos se destaca, mesmo com um défict de policiais militares, diante do trabalho realizado na área urbana e também na rural. Em todos os locais do município, a Brigada Militar está presente para servir e proteger.

Em uma entrevista ao PAT, Capitão Jean Quatrin, Comandante do 2º RPMon, que está respondendo pelo Sub Comando do 2° Rpmon com sede em Santana do Livramento e possui a responsabilidade pelos municípios de Rosário do Sul, São Gabriel, Vila Nova e Santa Margarida, fez uma avaliação deste ano que finda e também destacou alguns pontos positivos que estão sendo avaliados para o próximo ano.

Criminalidade

Capitão jean acrescentou que, até o período em que as restrições ainda eram mais severas, o policiamento ostensivo realizou um trabalho diário de apoio e também de fiscalização a todas as medidas de combate ao novo coronavírus. As ações também foram mais recorrentes nos bairros, porém, jamais deixando de atender a região central, pois, embora houvesse um período de calmaria diante do sair somente quando essencial, sempre ocorreu uma preocupação com as pessoas que precisavam ir e vir para o trabalho e outras necessidades. Até o momento, o Município registra uma diminuição de 24% de crimes relacionados a furto qualificado. O número mais alto foi registrado entre julho e agosto quando foi necessário retirar duas guarnições de circulação devido a contato com presos positivados. O número de PMs que foram contaminados, foi pífio, destacou o Capitão, nenhum caso grave foi registrado.

Durante a pandemia, no auge, um dos crimes que também exigiu um atendimento maior foi de violencia doméstica, este, intramuros, é algo que não há como realizar um trabalho que possa identificar antes do chamado ao 190.

Neste ano, também houve uma redução de 38% de roubo a pedestres e o decrescimo em abigeato. Ano passado até a mesma época havia 76 registros e hoje 74. Homicídios também teve uma redução de 25% e, no tráfico de drogas houve redução na apreensão, foram 35,6kg apreendidos. No ano passado, a apreensão foi de 50kg. Cerca de 25 armas de fogo foram apreendidas e 19 foragidos recuperados.

Policiamento Ostensivo

Desde 2017, a Brigada combateu os “Bondes”, na cidade e a atuação da polícia nos bairros e todo território do Município, em pontos distintos, tem sido eficaz no combate ao crime. Sendo, até o momento, 15 mil pessoas abordadas e 7 mil veículos fiscalizados. Uma das ações realizadas todos os finais de semana foi a Operação Hoplitas que foi concebida pelo Comando-Geral da Brigada Militar com o objetivo de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário, especialmente, selecionados a partir de análise criminal.

Pandemia

Após a liberação das orientações mais restritivas, a quantidade de acidentes com lesões tem sido uma das ocorrências mais atendidas seguido de queixas em relação a perturbação do sossego alheio.

Déficit

No comando desde abril de 2015, o Capitão Jean enfrenta falta de material humano. Mesmo com déficit, o trabalho foi realizado em várias frentes nos últimos sete anos.

Em sua avaliação, Capitão Jean destaca que o ano foi de aprendizado em relação a todas as dificuldades e a forma de gerenciar e planejar o policiamento ostensivo. Dentro das circunstâncias foi feito o possível com o que tinha de disponível em relação ao efetivo. Reiterando que, embora, o contingente positivado tenha sido mínimo, em muitos casos, os PMs foram afastados por contato com pessoas positivadas – explicou.

Operação Papai Noel

A Operação Papai Noel se estende até o dia 31 de dezembro de 2021. Nesse período, os policiais atuam na prevenção de roubos, furtos, crimes e incidentes nas áreas comerciais da cidade de forma mais ostensiva. Viaturas mais presente nos locais onde há um incidência maior de delitos principalmente pela circulação de pessoas que tem um grande aumento nessa época do ano. A operação iniciou no dia 6.

2022

Para o próximo ano, a reposição de dois tenentes já é algo muito positivo para o Comando local. Por cerca de seis meses, esses cargos ficaram sem policiais.

Também há expectativa de mais PMs, que poderão vir para o Município em janeiro e a outra boa nova fica a cargo de um projeto através de estudo que foi enviado para o Comando em Santana do Livramento que poderá resultar em uma patrulha Maria da Penha.

Na semana passada, o 2ºEsquadrão de Alegrete recebeu, do Governo do Estado, uma viatura semi blindada, uma Toyota Hilux. O veículo já está rodando no policiamento ostensivo, na área urbana quanto na rural.