Jovem é assediada por homem que frequenta academia no mesmo horário

Jovem de 20 anos registrou ocorrência contra homem que passou a importuna-la na academia.

A vítima disse que estava sentindo-se assediada pelo acusado que conhece apenas pelo fato de que frequentavam a academia no mesmo horário e dia da semana. Mas o homem passou a enviar mensagens através do Instagram e a jovem o bloqueou, mesmo assim, ele criou um perfil falso para continuar mandando mensagens. Na academia ela sente-se perseguida em razão do acusado de 52 anos ficar lhe observando. Ressalta que um dia, na saída do estabelecimento comercial, o homem foi até o carro e fez sinal para que ela abaixasse o vidro, mas ela não atendeu a solicitação e saiu rápido do local.

Mas para sua surpresa o acusado foi ao seu endereço tirar satisfação pois teria sido afastado da academia pelo próprio dono. Diante dos fatos, a jovem realizou um Boletim de ocorrência na delegacia de Polícia de Alegrete.