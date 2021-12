Retrospectiva: polêmicas que marcaram 2021 em Alegrete

Na virada do ano, muitas pessoas acreditavam que a situação iria se ajustar, porém, não foi o que aconteceu e, ao contrário, com as aglomerações de final de ano e carnaval, embora, sem eventos, a pandemia teve um crescente e superlotou os hospitais. Isso originou a falta de medicamentos, oxigênio e o desgaste da linha de frente. O caos tomou conta. Com isso, surgiram muitas outras ações do Governo Estadual e do Município na tentativa de frear a contaminação e, consequentemente os óbitos, sendo o mês de março o mais atroz.

Entre as medidas, as fiscalizações e os Decretos que restringiram o acesso ao comércio e também o fechamento de algumas atividades que culminou em lockdown foram temas muito debatidos entre os contra e a favor.

Entre a lista dos temas que foram mais polêmicos neste ano, é possível colocar nesta lista a abertura das lojas em período de restrições, principalmente o comércio noturno, Semana Farroupilha, Baile dos Vacinados , na câmara o Projeto da PL 002 – extinção de cargos na Prefeitura e os mais recentes, a faixa amarela no entorno do Parque Rui Ramos e a abertura do calçadão.

A dor da família que no mesmo dia perdeu pai e mãe para a Covid

Um outro tema que não gerou polêmica mas que teve um grande impacto na sociedade foi o desabamento de um dos cartões postais mais lindos e que atraía um número expressivo de visitantes, a ponte de Pedra do Cerro do Tigre.

Fiscalização e fechamento do comércio

Com a fiscalização e abertura e fechamento do comércio, os pontos de controvérsias foram em relação ao lockdown e também o fechamento do que era considerado não essencial. Muitos debates foram feitos a favor e contra. As equipes que atuaram neste período, fiscalizando, cobravam a observância de horários, limites de pessoas, uso da máscara e festas clandestinas. Alguns locais foram fechados, pessoas e empresas multados pelo descumprimento das regras. Em alguns casos, a ocorrência foi parar na Delegacia de Polícia. Os proprietários de comércio noturno (bares e afins), chegaram a realizar protestos.

Semana Farroupilha

Já com a situação mais tranquila em relação aos casos positivos, óbitos e internações, houve a proposta para que fosse realizada a Semana Farroupilha. Ano passado, embora a proibição um grupo de cavalarianos desfilou pelas ruas de Alegrete e, a proposta este ano, foi de organizar a cavalgada sem aglomeração de público. Esse tema também foi muito “discutido” nas redes sociais entre àqueles que julgavam precoce o retorno e os que já comemoravam pelo menos a cavalgada, mesmo sem eventos.

Presa duas vezes pelo mesmo crime, em uma semana, mulher é recolhida ao Presídio de Alegrete

Baile dos vacinados

No mesmo período, surgiu a possibilidade do Município realizar o 1º Baile dos Vacinados do Estado. Assim que a notícia foi veiculada nas redes sociais, a comunidade reagiu e de forma muito impositiva contra o evento. A “enxurrada” de críticas foi tão intensa e ostensiva que o evento foi cancelado.

Câmara de Vereadores

E, sem deixar de gerar descontentamento e gerar contestação, um dos projetos mais polêmicos que chegou à Câmara de Vereadores, neste ano de 2021, foi o da extinção de cargos de zeladores, serventes e outros na Prefeitura de Alegrete.

Os servidores chegaram a fazer várias manifestações solicitando que o projeto da PL 002 não fosse aprovado pelos vereadores, visto que, precisavam de mais informações e de como ficaria a vida funcional e aposentadorias dos que teriam seus cargos extintos.

Inclusive, um audiência pública foi realizada para esclarecer todos os pontos do projeto da Prefeitura que visa extinguir cargos e terceirizar esses serviços, tendo como uma das justificativas de sempre manter as atividades e com qualidade à população.

Parque dos Patinhos

Um dos assuntos mais polêmicos na últimas semanas tem sido a faixa amarela no entorno do Parque Rui Ramos. A decisão foi de pintar a faixa como uma medida para tentar evitar aglomeração com som alto. Uma solicitação realizada pelo Ministério Público, segundo informou Secretário de Segurança Rui Medeiros. Entretanto, a baderna realizada, conforme descrevem os moradores das adjacências, teve o revés com a posição de empresários do local, mais específico da Lancheria Boi na Brasa. Em uma entrevista ao PAT, Getúlio Silveira Pereira afirmou: o Boi vai morrer” – devido ao cenário que ele está vislumbrando em que o movimento será pífio ou até mesmo corre o risco de “quebrar” por não ter público. O empresário acrescenta que não é contra as medidas de segurança. Apenas gostaria que a sua empresa não fosse prejudicada pelos eventos que acontecem em via pública. A faixa amarela está implementada desde o início do mês.

Abertura do calçadão

A mais recente constatação é em relação a abertura do calçadão. Um projeto de revitalização prevê que os carros possam trafegar dentro do conceito “traffic calming”. A projeção é que, a partir de janeiro, as obras iniciem. Pelo projeto está prevista a adequação do piso para a circulação de veículos em baixa velocidade, o que já ocorre atualmente, mas, pelo piso não ser adequado pra suportar peso, acaba degradando. Também haverá áreas de refúgio para carga e descarga, por parte das empresas instaladas. Será feita remodelação na iluminação. Enfim, será repaginado, devolvendo à população a sua importância.”- afirmou o Prefeito Márcio.

Porém, após a veiculação do post no PAT, parte das pessoas que opinaram sobre o assunto, demonstraram que a ideia não agradou a todos. Muitos ponderam que o local deveria permanecer como está, apenas com obras de conservação. Outros, consideram que será positivo em razão do comércio do local. Mesmo antes de sair do “papel”, o tema gera discussões nas redes sociais. Não deixando de considerar que as redes sociais, são um canal para muitas manifestações de ódio, ressentimentos e proliferação de conteúdos fakes.

Na atualidade, nas redes sociais, as relações das pessoas são diversas e compreendem um leque muito grande entre os elogios, as críticas, mas também, tem àqueles que são os juízes: condenam, ofendem, cometem injúrias, entre outras.

Para finalizar, o dia em que um dos mais belos cartões postais foi ao chão.

Na madrugada do dia 14 de maio a ponte de Pedra do Cerro do Tigre, desabou. Muitas pessoas questionaram se teria ocorrido alguma negligência por parte do poder público. Algo poderia ter sido feito para esse desfecho? Era sabido que ponte sofria um processo de erosão natural, há anos.

A Ponte do Tigre ficava na borda superior de um morro, que os fronteiriços costumam chamar de cerro. Segundo Ivo Mello, do Irga, ela media cerca de 40 metros de comprimento e 0,8 metros na menor largura e se erguia sobre uma cratera de mais ou menos 15 metros de altura e era um dos pontos turísticos mais visitados.