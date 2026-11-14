Brique na Praça: a diversidade de produtos ganha espaço no coração de Alegrete

A Praça Getúlio Vargas, em Alegrete, recebe neste sábado (14), mais uma edição do Brique na Praça, evento que reúne expositores e oferece ao público uma variedade de produtos e opções para quem deseja aproveitar o dia, passear e conhecer o trabalho de quem participa da iniciativa.

14 de novembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Com diferentes segmentos e uma diversidade de produtos, o Brique abre espaço para artesãos, empreendedores e comerciantes apresentarem seus trabalhos e colocarem seus produtos em contato direto com a comunidade.

A iniciativa também contribui para movimentar o espaço público, incentivar a economia local e proporcionar um ambiente de encontro entre expositores e visitantes.

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O Brique na Praça segue até as 17h de hoje, na Praça Getúlio Vargas. A comunidade está convidada a visitar o evento e conferir a variedade de opções disponíveis.

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