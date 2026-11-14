Pequeno no tamanho, grande no potencial: Alegrete realiza a primeira Caminhada da Prematuridade

Com o tema “Pequeno no tamanho, grande no potencial”, mobilização do Novembro Roxo reuniu famílias, crianças, profissionais da saúde e comunidade em defesa da vida, da prevenção e da assistência neonatal.

A manhã deste sábado, 14 de novembro, foi marcada por emoção, reconhecimento e histórias de vida em Alegrete. A primeira Caminhada da Prematuridade reuniu mães, crianças, profissionais da saúde, autoridades e comunidade em uma mobilização especial alusiva ao Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. Com o tema “Pequeno no tamanho, grande no potencial”, a iniciativa deu visibilidade à importância da prevenção, do acompanhamento durante a gestação e do trabalho desenvolvido pela UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Mais do que uma caminhada, o encontro representou a oportunidade de reunir famílias que têm suas histórias ligadas à Neonatologia. Algumas mães vieram de outros municípios, outras estão atualmente com seus bebês internados na unidade, enquanto muitas retornaram com os filhos que passaram pela UTI Neonatal e hoje crescem cercados de amor e cuidados.

A presença dessas famílias deu um significado ainda mais especial à atividade. Crianças que um dia precisaram de cuidados intensivos agora participavam da caminhada ao lado de suas mães, transformando suas histórias em exemplos de esperança, força e superação.

Entre as famílias participantes estavam Juliana Valente, mãe dos pequenos Pedro e Cecília; Vanessa Moraes, mãe de Davi; e Alessandra Bianchi, mãe de Maria Júlia, que permaneceu por 50 dias na UTI Neonatal e hoje, com 1 ano e 7 meses, representa uma história de superação.

Dra. Marilene destaca prevenção, pré-natal e reconhecimento à equipe

A chefe da UTI Neonatal de Alegrete, pediatra Dra. Marilene Campagnolo, destacou durante a mobilização a importância de trabalhar a prevenção da prematuridade, reforçando o papel do pré-natal, do acompanhamento adequado da gestação e da atenção à saúde da mãe e do bebê.

A médica também ressaltou o reconhecimento à Neonatologia de Alegrete, que acolhe recém-nascidos prematuros do município e de diversas cidades da região, desempenhando um papel fundamental na assistência à saúde materno-infantil.

Outro momento importante foi o agradecimento às mães que aceitaram participar da caminhada. Marilene reconheceu a importância de cada família presente, desde aquelas que estão vivendo atualmente a experiência de ter um bebê internado até as mães que retornaram com seus filhos depois de passarem pela unidade.

A UTI Neonatal enfrenta uma demanda permanente, mantendo seus leitos frequentemente ocupados. Nesse cenário, a dedicação dos profissionais é essencial. A Dra. Marilene fez questão de valorizar médicos, entre eles o Dr. Serginho, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os trabalhadores que integram a equipe. Um reconhecimento a quem acompanha diariamente os bebês e oferece suporte às famílias nos momentos mais delicados.

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Davi: uma história que se conecta à mobilização pela permanência da UTI Neonatal em 2016

Uma das histórias é a de Davi, filho de Vanessa Moraes. Sua trajetória está diretamente ligada a um capítulo importante da história da UTI Neonatal de Alegrete.

Em 2016, a unidade enfrentou a ameaça de fechamento em razão de dificuldades financeiras e atrasos nos repasses de recursos. Naquele período, o radialista Jucelino Medeiros, da Rádio Nativa e do Portal Alegrete Tudo, mobilizou uma campanha de grande repercussão, que contou com a participação de outros veículos de comunicação da cidade e com o envolvimento da comunidade.

Com o lema “Fechar a UTI Neonatal é abortar a vida”, a campanha mobilizou rádios, jornais e portais de notícias, promoveu manifestações, reuniu assinaturas e levou a reivindicação até as instâncias estaduais, incluindo uma mobilização no Palácio Piratini.

A iniciativa contou com a participação de emissoras de rádio, entre elas Nativa FM, Minuano FM, Alegrete AM e Gazeta AM, além dos jornais Gazeta, Expresso Minuano, Em Questão, dos portais Alegrete Tudo e No Alegrete.com, entre outros apoiadores.

A mobilização chegou à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público e ao Governo do Estado. Conforme registros da época, após o depósito de mais de R$ 700 mil para a UTI Neonatal da Santa Casa, foi restabelecida a regulação junto à Central de Leitos do Rio Grande do Sul, permitindo novamente o encaminhamento de prematuros e recém-nascidos de outros municípios.

Naquele momento, Vanessa Moraes estava gestante. Aproximadamente um mês depois da conquista que garantiu a continuidade do funcionamento da unidade, Davi nasceu prematuro e precisou dos cuidados da mesma UTI cuja permanência havia mobilizado a comunidade.

Foram seis meses e 22 dias de internação na Neonatologia. Hoje, a presença de Vanessa e Davi na primeira Caminhada da Prematuridade representa um encontro entre passado e presente: a história de uma mobilização coletiva que ajudou a manter a unidade e a trajetória de uma criança que precisou justamente desse atendimento.

A participação dos dois reforça que a defesa da UTI Neonatal não é apenas uma pauta institucional. É uma causa que envolve famílias, gerações e o futuro de muitos bebês.

Histórias que dão sentido à caminhada

Cada família presente carregava uma experiência particular. A participação de mães com seus filhos que passaram pela Neonatologia mostrou que o trabalho da unidade continua presente na vida dessas crianças muito depois da alta hospitalar.

Juliana Valente, mãe de Pedro e Cecília, que permaneceram por seis meses, esteve entre as participantes, assim como Alessandra Bianchi, que compartilhou a história de Maria Júlia, que permaneceu 50 dias na UTI Neonatal.

Também houve espaço para lembrar que nem todas as histórias de prematuridade têm o desfecho esperado. A caminhada acolheu a memória de bebês que não conseguiram resistir, reconhecendo a dor das famílias e a importância de oferecer acolhimento também a quem enfrenta a perda.

São histórias que revelam a dimensão humana da Neonatologia: a expectativa, o medo, a espera, a luta diária e a alegria de levar um filho para casa.

Autoridades reforçam a importância do cuidado e da prevenção

O prefeito Jesse Trindade participou da mobilização e destacou a importância de acompanhar o crescimento dos filhos, manter o diálogo dentro das famílias e estar atento às diferentes etapas da vida. Também chamou a atenção para a necessidade de prevenção em todos os sentidos, incluindo a gravidez precoce, reforçando a importância da orientação, da informação e do cuidado.

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A deputada Eliana Bayer também esteve presente e destacou sua ligação com a causa da prematuridade. Durante sua manifestação, compartilhou uma experiência pessoal vivida há cerca de 20 anos, quando sua primogênita nasceu prematura, aproximando sua trajetória familiar da realidade de tantas mães que enfrentam os desafios de uma gestação com nascimento antecipado.

A secretária municipal de Saúde, Heili Temp, acompanhou a atividade, assim como a secretária de Assistência Social, Daniela Domingues, que também compartilhou sua experiência como mãe de gêmeos prematuros, hoje com mais de seis anos.

A participação das representantes das secretarias reforçou que o cuidado com a prematuridade não se limita ao ambiente hospitalar. Ele envolve saúde, assistência social, orientação às famílias e acompanhamento ao longo do desenvolvimento das crianças.

Vacinação, música e integração comunitária

A programação também contou com a participação dos Gotinhas, que levaram à caminhada a mensagem sobre a importância da vacinação e da proteção das crianças.

A cultura e a música contribuíram para tornar o encontro ainda mais especial. A Invernada Dente de Leite do CTG Farroupilha realizou duas apresentações, valorizando a tradição e a participação das crianças em atividades comunitárias.

A Escola de Música Ibaldo também teve uma participação especial, por meio dos professores Stanley Oliveira e Eliezer Ramos, que levaram música à programação da caminhada. A presença dos educadores ganhou ainda mais significado pelo trabalho que já desenvolvem junto à UTI Neonatal da Santa Casa, por meio do projeto “Um Acorde de Vida”.

A iniciativa leva a música ao ambiente da Neonatologia como uma forma de cuidado, acolhimento e humanização. O projeto aproxima a arte da assistência hospitalar, mostrando que o cuidado com os bebês e suas famílias também pode ser construído por meio de experiências sensíveis, capazes de tornar o ambiente da UTI mais acolhedor.

A participação dos professores na caminhada reforçou essa conexão entre música, saúde e solidariedade. Mais do que apresentações, a presença da Escola Ibaldo representou a continuidade de um trabalho que leva afeto e sensibilidade a um espaço onde cada detalhe faz diferença.

A Academia da Saúde igualmente participou da programação, somando esforços à mobilização e reforçando a importância da promoção da saúde e da qualidade de vida.

Uma unidade que representa esperança para Alegrete e região

A primeira Caminhada da Prematuridade também foi uma oportunidade para reconhecer a importância estratégica da UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete.

A unidade é fundamental para o atendimento de recém-nascidos prematuros e bebês que necessitam de cuidados especializados, acolhendo não somente famílias alegretenses, mas também pacientes encaminhados de outros municípios.

Manter uma estrutura dessa dimensão exige investimentos, profissionais qualificados, dedicação permanente e o envolvimento de toda a comunidade.

A presença da equipe médica, de enfermagem e dos demais trabalhadores da Neonatologia durante a caminhada mostrou que, por trás de cada história de superação, existe um trabalho coletivo e diário.

O Novembro Roxo lembra que a prematuridade precisa ser discutida durante todo o ano. O pré-natal, o acompanhamento da gestação, a prevenção de fatores de risco, a informação e o acesso aos serviços de saúde são fundamentais.

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Ao reunir mães, filhos, profissionais e comunidade, Alegrete realizou sua primeira Caminhada da Prematuridade com uma mensagem que vai além da conscientização: cada bebê tem uma história, cada família merece acolhimento e cada vida precisa ser valorizada.

Pequenos no tamanho, grandes no potencial. Cada história representa uma vida, cada conquista merece ser celebrada e cada família merece acolhimento. A primeira caminhada deixa uma mensagem de reconhecimento àqueles que cuidam dos pequenos e de esperança para todas as famílias que vivem ou já viveram a experiência da prematuridade.