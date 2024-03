Brothers reconhecem a importância da Prova do Líder desta quinta-feira, “um passo pra decisão”

Share on Email

Na tarde desta quinta-feira, Matteus Amaral comentava com Davi Brito, sobre a importância da prova desta noite. Precisamos ganhar essa liderança, o grupo deles ganhou duas seguidas, estamos bem no jogo, estamos indo ao paredão e voltando, não da pra contar com a sorte sempre, destacou o alegretense.

Logo após, Beatriz Brasil se junto aos meninos e reforçou a ideia de dar o máximo na prova de hoje.”Eu ando sem sorte, tomara que Papai do Céu me abençoe, ia me cair bem uma liderança, restam só dez agora, vamos dar o melhor e ser inteligentes na hora que o Tadeu explicar sobre a prova”, salientou a participante.

Fotos: Gshow