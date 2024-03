Feira especial de Páscoa foi atração na Quinta Santa, em Alegrete

Intitulada Feira Especial de Páscoa, o espaço do feirante foi uma imensa oportunidade para todos os que trabalham na agricultura familiar.

O secretário Daniel Gindri, titular da pasta envolvida, contou com o aval do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e seu vice, Jesse Trindade dos Santos, que visitou o local e conversou com expositores e o público que movimentou a feira na Zona Leste. No local, houve comercialização de hortifrutigranjeiros, queijos, doces produzidos pelas agroindústrias de Alegrete e ainda a tradicional venda de peixes e de azeite de oliva. Conforme Gindri, todos os produtos da feira são fruto do trabalho de agricultores familiares do município.

“Foi uma feira pra lá de especial, onde os produtores puderam comercializar uma gama de produtos fruto do seu trabalho diário nas propriedades rurais. Teve queijos, iogurtes, doce de leite em calda, panificados, minimamente processados, hortifruti, geleias, chocolates e artesanato”, resumiu o secretário Daniel.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com o resultado deste evento, agradecemos aos protagonistas da feira, nossos produtores rurais e artesãos. Aos servidores que organizaram tudo para que este momento fosse tão especial e à população que, através de suas compras, impulsiona a agricultura familiar e fortalece a cadeia do agro”, pontuou.

Não foi divulgado o montante da comercialização, já que as vendas dos produtores foram independentes. A prefeitura apenas organizou o espaço e ofereceu aos produtores a oportunidade de vender suas mercadorias. Aproximadamente 15 produtores estiveram na Zona Leste, e no encerramento, houve muita música.

Fotos: Prefeitura de Alegrete