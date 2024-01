Share on Email

O condutor, de 22 anos, teve a frente cortada de maneira inesperada quando dois cachorros de grande porte surgiram de um terreno baldio.

Ao tentar desviar dos animais, o jovem perdeu o controle da moto, resultando em sua queda e colisão no meio-fio da calçada. Populares acionaram a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o conduziu a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

As lesões aparentes do acidente incluem escoriações na mão direita e cotovelo direito. Ele relatou sentir muita dor no braço e nas costelas, levantando a hipótese de fratura.