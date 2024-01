Ultramaratonista alegretense está entre os melhores do mundo e Top 10 do Brasil

Segundo o ranking anual do Brasil em 2023, Moreira ocupa a sétima posição com 143,883 km percorridos. O líder, Wilson João de Sousa, registrou 156,372 km. No cenário mundial, Luciano alcançou a 183ª posição entre 2.696 corredores que integram o ranking global do ano passado.

De 205 países com provas realizadas, o alegretense de 54 anos atingiu a marca de mais de 143 km em 12 horas durante uma competição oficial em Santiago Del Estero, na Argentina, no mês de outubro do ano passado, conquistando assim o título para o Brasil. Na categoria de 50 a 54 anos, em meio a 441 ultramaratonistas, Luciano alcançou a 19ª posição no cenário mundial em 2023.

Blackout está habilitada na Federação Gaúcha de Futebol de Salão e mira a Série Bronze

Essas provas receberam a autorização (permit) da IAU e, por conseguinte, seus resultados podem ser homologados e incluídos no Ranking Mundial, ano após ano. Antes da realização dessas provas, a IAU as vistoriou, avaliando o percurso, as instalações circundantes, os hotéis, restaurantes, o hospital e a empresa organizadora do evento, bem como os órgãos de apoio.

Para compreender o significado do selo, o Permit pode ser classificado como Bronze/Prata/Ouro, conferindo maior confiabilidade ao evento e atraindo mais corredores, uma vez que o selo proporciona a acumulação de pontos para atletas que aspiram a participar de provas internacionais de longa distância, especialmente nas 24 horas solo.

Com os resultados excelentes obtidos no ano passado, o alegretense busca ajuda e apoio para consolidar o projeto em 2024, visando participar do Spartathlon na Grécia ou do Conrades na África do Sul, nos quais ele está habilitado a competir.

Fotos: reprodução