Cadastro imobiliário levantou mais de dois mil imóveis, em Alegrete, sem registro na Prefeitura

A situação de construções sem registro no cadastro imobiliário do município gerou uma ação da Secretaria de Finanças que vem desde o ano de 2019.

Uma empresa foi contratada pelo setor, através da equipe do cadastro mobiliário da Prefeitura para fazer o levantamento aerofotogramétrico que iniciou em março deste ano. Eles contam com estagiários da Unipampa.

As imagens servem para ver todas as edificações da área urbana. Com estes dados, o setor vai realizando o cadastro geral do município, além da implantação do mapa rural básico, incluindo a hidrografia, cursos de água, vias públicas com suas respectivas topomíneas.

De acordo com as imagens aéreas contratadas pelo Município já foram identificadas 2.383 imóveis construídos que não pagavam IPTU e bem taxa de coleta de lixo. O trabalho conta com quatro estagiários de Engenharia Civil e um de Administração.

No momento que os imóveis são registrados, eles serão cadastrados e a Secretaria poderá inserir na cobrança do IPTU, explicou o Secretário José Luis Cáurio.