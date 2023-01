Droga potencializa a violência doméstica

Share on Email

Mulher procurou a Delegacia de Polícia pois há 20 anos está casada com o acusado, porém, o indivíduo a agride e a ofende de forma recorrente.

No último dia 5, além de todas as palavras ofensivas que ela ouve diariamente, o homem a agarrou pelo pescoço e lhe deu um soco na face. Contudo, a filha do casal acabou presenciando e a retirou da residência.

A mulher acrescenta que o casal reside no bairro Saint Pastous e o acusado é dependente químico, faz uso de entorpecentes e álcool, o que o deixa ainda mais agressivo.

Diante da última agressão, decidiu procurar a DP para registro, todavia, não desejou solicitar Medidas Protetivas contra o indivíduo.