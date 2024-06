12º BE oferta estágio para prevenção de acidentes com motociclistas

Share on Email

No último dia 26 de junho, o 12ºBE Cmb Bld ministrou o Estágio de Prevenção de Acidentes com Motocicletas (EPAM) para militares da unidade de engenharia do Exército Brasileiro.

A atividade contemplou instrução teórica e prática e teve como público-alvo todos os militares portadores da Carteira Nacional de Habilitação, Categoria “A”.

Durante o EPAM, o 1º Ten Pedro Carvalho abordou assuntos relativos ao Código de Trânsito Brasileiro, responsabilidades do motociclista no trânsito, infrações e penalidades, equipamento de segurança obrigatório, direção defensiva, causas de acidentes dentre outros.

O EPAM tem por principal objetivo garantir a segurança e a eficiência dos militares enquanto operam motocicletas, contribuindo assim para a redução de acidentes e a preservação da integridade física de todos os envolvidos.

Fotos: 12º BE