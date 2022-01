Cães continuam matando ovelhas em propriedade rural

Share on Email

Depois de terem 13 ovelhas atacadas, na última semana de dezembro, os proprietários da chácara do Sol Nascente no Marino Pinto tiveram mais prejuízos no início de janeiro de 2022.

Elaine Londero conta que os cachorros atacaram mais uma vez, e agora sete ovelhas foram atingidas. Eles mordem , tiram pedaços e deixam o animais mortos no campo. Desta vez foram 17 animais somando um total de 30 ovelhas, sendo que maioria teve que ser abatida, porque ficaram bem machucadas e os donos não puderam fazer nada para salvar.

ovelhas atacadas por cães

Nós somos pequenos produtores e isso é um grande prejuízo, comenta. A produtora rural disse que a filha tentou contato com o delegado da DECRAB que esta em férias e disse que iria mandar uma patrulha ao local.

Os policiais estiveram no local e Elaine Londero coloca que foram em propriedades vizinhas solicitando a quem tem cães que cuidem, porque o prejuízo só neste local foi de mais de 11 mil reais.

Polícia Civil foi ao Mariano Pinto

A família Londero diz que outro vizinho também teve ovelhas atacadas por cães e eles vão formalizar um registro policial para ser enviada ao juiz para solicitarem o valor dos prejuízos que sofreram com esses ataques. Ele lembram que são pequenos produtores que trabalham com dificuldades.