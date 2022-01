Carnês do IPTU de 2022 só depois do dia 15

Share on Email

Depois de renegociar impostos atrasados de 2020, através do programa PROFIS, em que foram arrecadados mais de três milhões, a Secretaria de Finanças inicia o ano à espera da abertura do orçamento que será no próximo dia 15.

Mas o movimento agora é de pessoas querendo saber do IPTU de 2022. Muitos contribuintes estão indo à Secretaria verificar os carnês, porque querem pagar em cota única para ter o desconto.

Tatiana Mendonça, diretora de arrecadação das Finanças, diz que os carnês estão sendo confeccionados e que os Correios a partir do dia 15 de janeiro começam entregar nas casas dos contribuintes. São cerca de 27 mil carnês com possibilidade de pagar em cota única ou em parcelas.

Quem optar em pagar em cota única, até fevereiro, terá desconto de 20%, ou os que forem pagar tudo em março terão desconto de 10%. O início do pagamento em parcelas será no próximo dia 10 de março.

Existe a possibilidade dos contribuintes solicitarem, em cota única, via Whats App pelo número (55) 991686282, sem a necessidade de ir à Secretaria de Finanças.