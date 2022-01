Mais de 1.800 estudantes participam de formação empreendedora em Alegrete

Pensando nisso, a parceria entre prefeitura de Alegrete e o Sebrae RS, por meio do programa Cidade Empreendedora, tem rendido bons resultados no desenvolvimento de competências empreendedoras em professores e alunos. Os números falam por si: em 2021, 120 educadores foram capacitados pelo workshop Professor Empreendedor e o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) alcançou toda a rede municipal, qualificando 1.827 estudantes e 105 docentes de 16 escolas.

Em um encontro realizado em dezembro, consultores do Sebrae RS, técnicos da secretaria municipal de educação, lideranças do município estiveram reunidos com professores e equipes das escolas participantes do eixo Educação do programa Cidade Empreendedora para avaliar as ações de 2021 e projetar novas atividades para este ano.

“Com a educação empreendedora ensinamos nossos alunos a trabalhar em equipe, ter senso de responsabilidade e respeito com os colegas. Isso é algo bastante desafiador porque preparamos o estudante para a vida, num processo contínuo de aprendizagem. Acreditamos que a formação do aluno vai além dos muros da escola e, independentemente de suas futuras escolhas profissionais, temos a responsabilidade de fazer a diferença na sua vida apresentando esse universo de possibilidades. Desenvolver o ser humano é nosso objetivo e, com certeza, eles terão uma trajetória de sucesso”, destacou a professora Sonia Dotto, diretora da EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, uma das escolas participantes do projeto em 2021.

Para a consultora do Sebrae RS, Gisele Brum, as formações oportunizadas pelo workshop Professor Empreendedor habilitam os docentes a trabalharem com importantes ferramentas para resolução de problemas de forma mais resiliente, com o objetivo de proporcionar aos alunos outras vivências, reforçando o papel de agente transformador dos educadores.

Kamille These, coordenadora estadual do programa de Educação Empreendedora no Sebrae RS, destaca que o projeto vai além de introduzir a mentalidade de educação de negócios nas escolas. “É um despertar do professor para o estímulo da educação empreendedora para a vida, para que o aluno consiga ter uma mudança no seu jeito de ser e estar no mundo. Trabalhamos muito com os professores para quebrar esse paradigma de que educação empreendedora é só abertura de empresas. É muito mais do que isso”, afirma Kamille.

O prefeito Márcio Amaral “é de extrema importância a valorização que a prefeitura está dando ao micro empreendedor do Município. Além do incentivo junto às escolas para fomentar o empreendedorismo desde cedo. Acredito que planejando ações, fortalece ainda mais o desenvolvimento econômico”.

O vice-prefeito Jesse Trindade enfatiza que “quando a gestão municipal aposta em um programa como o Cidade Empreendedora, está dando um passo importante para fortalecer a economia do município, criando oportunidades de geração de negócios e de fortalecimento dos empreendimentos já existentes”.