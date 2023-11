Cães, dóceis e dentro de pátio, são mortos cruelmente envenenados

Há menos de um ano, a mãe dela mudou-se para a cidade devido a problemas de saúde, trazendo consigo suas duas cachorrinhas, fiéis companheiras ao longo da vida. Diferentemente de muitos que abandonam ou se desfazem de seus animais, ela optou por trazê-las consigo. Ontem(20), pela manhã, Rafaela e suas irmãs receberam uma ligação do pai, informando que alguém havia lançado veneno no pátio, resultando na morte de duas delas: a mãe Safira e a filha Mabel.

A atitude covarde choca pela crueldade, uma vez que as cadelas eram castradas para evitar qualquer inconveniente de reprodução. Além disso, eram dóceis e não representavam ameaça a ninguém. Safira, a mais velha, havia sido tosada há menos de uma semana no petshop devido ao calor iminente.

A indignação de Rafaela se estende além da perda de suas queridas pets. Ela questiona até quando será necessário tolerar a crueldade de pessoas que, em sua pobreza de espírito, maltratam e, em casos extremos, matam animais. A suspeita de ser a responsável pelo envenenamento, segundo ela, já implicava há muito tempo com os latidos dos animais. Contudo, Rafaela destaca que todos os cães latem, inclusive os dela.

A preocupação com a segurança de crianças na região é expressa, pois a suspeita também teria um cachorro que frequentemente circula livremente pela rua, ameaçando as pessoas. Rafaela, mãe de um filho pequeno e com sobrinhos frequentemente na casa de sua mãe, alerta para os riscos que poderiam ter ocorrido caso as crianças tivessem entrado em contato com o veneno.

Nesse contexto, ela expressa sua revolta e promete buscar outros meios para disseminar o ocorrido e pressionar por medidas contra essas ações cruéis. Ela finaliza sua declaração relembrando uma frase que sua mãe costumava repetir ao longo da vida: “Quem maltrata os animais, morre de arrasto.”