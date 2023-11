Emílio Zuñeda sai as ruas em caminhada por uma cultura de paz

Share on Email

E, neste contexto, a Escola Estadual Emílio Zuñeda promoveu neste dia 20 a caminhada por uma cultura de paz. Eles saíram desde a sede da escola percorrendo as principais ruas da cidade até a Praça Getúlio Vargas. Um colorido especial, com balões brancos e cartazes envolveu alunos, professores e comunidade escolar.

A diretora do Emílio Zuñeda, Roselia Malmann comenta que a escola saiu às ruas pedindo que todos tenham uma consciência de cooperação e respeito, buscando sempre a paz, sentimento fundamental para o desenvolvimento harmônico dos povos.

Nos cartazes, especilamente neste 20, Dia da Consciência Negra, os estudantes pediram a não violêcia, especialmente em Alegrete contra os animais, mulheres, crianças, jovens, idosos, negros. A diretora Rosélia evidenciou a participação dos alunos e professores que trabalham temas como: a paz e tantos outros de significativos saberes e valores no dia a dia do trabalho do Emílio Zuñeda.