Casos de dengue continuam em alta e focos do Aedes não recuam

A dengue é uma ffff viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e sua proliferação pode ser combatida com ações simples e rápidas. Em Alegrete, a situação tem preocupado as autoridades de saúde, com um número significativo de casos relatados até o último boletim divulgado em 30 de junho, com 427 casos registrados. Desse total, 141 foram confirmados, sendo 3 importados e 138 locais, 196 foram descartados, e 90 ainda estão em investigação.

Uma medida fundamental no combate à dengue é a eliminação dos criadouros do mosquito, que costumam ser encontrados em locais com água acumulada. A boa notícia é que você precisa de apenas 10 minutos por semana para livrar sua casa do perigo da dengue. Reserve esse tempo na sua rotina para realizar inspeções em áreas propícias à proliferação do Aedes aegypti.

Eis algumas ações que podem ser tomadas em poucos minutos:

Verifique caixas d’água e tonéis: Mantenha-os sempre tampados e em bom estado, pois são locais favoráveis à criação do mosquito. Limpe as calhas: Desobstrua as calhas regularmente para evitar o acúmulo de água parada. Atenção aos vasos de plantas: Verifique se eles possuem pratinhos embaixo. Se sim, retire o excesso de água e lave-os regularmente. Brinquedos e recipientes: Guarde os brinquedos que não estão sendo utilizados em um local coberto ou vire-os de cabeça para baixo, evitando que a água se acumule. Fique de olho em outros recipientes: Latas, garrafas, pneus velhos e qualquer outro objeto que possa acumular água precisa ser inspecionado e, se possível, descartado corretamente.

O cuidado com a limpeza e a atenção aos detalhes farão toda a diferença na prevenção da dengue. Ao eliminar os possíveis focos de reprodução do mosquito, você contribui diretamente para a proteção da sua família e da comunidade em geral.

Além disso, é importante estar ciente dos sintomas da dengue, que incluem febre alta, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, além de manchas vermelhas na pele. Caso você ou algum familiar apresente esses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica.