Cães são mortos por envenenamento dentro de pátios de residências na Zona Leste

“Às vezes as pessoas não entendem o amor que se tem por um animalzinho de estimação. Porém, aqueles que amam e cuidam sabem que eles são “amigos” fiéis. A dor de perder é verdadeira e honesta. Não dá para explicar, ainda mais de forma tão cruel assim, é como se no meu coração existisse, agora, um vazio gigante, uma negridão turbulenta. O amor não tem definição”- falou uma das tutoras que teve o seu cão morto.

A matança de animais por envenenamento tem sido um dos registros rotineiros nos últimos meses.

As vítimas, até o momento, não têm suspeitos, porém, acrescentam que vários animais foram mortos com a suspeita de envenenamento, não apenas cães, mas gatos, também, em bairros da Zona Leste.

Os últimos foram no bairro Centenário. Uma das proprietárias que teve o cão morto, dentro do pátio, disse que ele era muito dócil e não saía de casa, ficava brincando com as crianças o que também, é um grande perigo, em razão da substância que pode ser arremessada para envenená-los.

“É impressionante como o ser humano é capaz de fazer algo tão cruel. É muito ruim ver os animais que você cuida e trata muito bem passar por um sofrimento assim. É muito triste”- ressaltou.

Maltratar animais é crime. Em dezembro de 2019, um projeto de lei aumentou a pena para quem maltrata animais domésticos, como cães e gatos. O texto aprovado prevê reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda do animal. A punição pode chegar a seis anos em caso de morte do animal.