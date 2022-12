Cavalgada e Gincana Solidária arrecadam alimentos, neste sábado, em Alegrete

A chuva que foi mais intensa, em alguns horários não intimidou os integrantes das 14 equipes que saíram do Parque dos Aguateiros e a cavalo, de carro e demais meios de transporte foram aos bairros, conforme sorteio, para as arrecadações.

A ação é idealizada pelo tradicionalista, coordenador da Semana Farroupilha e Presidente da Campereada, Cléo Trindade. Ele explica que há mais de uma década já realizava um trabalho de arrecadação de alimentos para beneficiar famílias em vulnerabilidade, porém, ao perceber a necessidade de ampliar as doações iniciou com as gincanas associadas com a cavalgada.

A expectativa é superar os anos anteriores, sendo que em 2019 foram mais de 10 toneladas. O Exército Brasileiro também está no Parque e auxilia na ação.

“Todos os alimentos ficam em Alegrete, isso é muito importante.”- destacou.

A partir das 16h, no Parque dos Aguateiros, terá música ao vivo com atrações de artistas locais. As famílias podem pegar suas cadeiras e aproveitarem a boa música”- disse Cléo.

As atrações ficam a cargo de Vanu, Hemerson Mendonça, Gurizada Fronteiriça e Temperado a Gaitaço.

A premiação será:

1º lugar CTG – R$ 1000,00

1º lugar Piquete – R$ 1000,00

1º lugar Invernadas – R$ 1000,00

Outras premiações também serão sorteadas incluindo uma TV, um forno elétrico e um ventilador. O apoio é da Prefeitura, Brigada Militar, Juiz e Diretor do Fórum Rafael Borba, Rádio Nativa, Cauzzo, Izolan, Sotrin, Rádio Alegrete e Deltasul.