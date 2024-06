Café da manhã celebra 45 anos da Biblioteca Mário Quintana

A Biblioteca Pública Municipal de Alegrete, desde 1977 vem promovendo a leitura na 3ª Capital Farroupilha. Para celebrar os 45 anos, foi servido um café da manhã nesta quarta-feira (26), pela equipe diretiva, autoridades, instituições parceiras, ex-colegas e convidados especiais.

A bibliotecária Aliriane Ferreira Almeida, que está à frente do espaço público desde 2016, organizou uma programação especial para celebrar os 45 anos da biblioteca pública. Ela agradeceu a presença dos convidados e destacou a importância de comemorar mais um aniversário desta importante fonte de cultura do município. A bibliotecária reafirmou o objetivo da biblioteca, bem como cobrou que o local receba mais investimentos e que o fomento da leitura seja crescente. Durante sua fala, apresentou uma nova coleção de livros com temas regionais adquiridos com verbas públicas.

Os vereadores Anilton Oliveira e Fátima Marchezan estiveram presentes e coube a vereadora relatar uma história pessoal com a biblioteca. Destacou a importância de incentivar aos jovens à prática da leitura e visitar o espaço cultural. Já o diretor de cultura do município Rodrigo Guterres, enfatizou que o governo Márcio Amaral tem se empenhado em revitalizar o espaço e dar atenção redobrada a esta área cultural.

Já o vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos, enalteceu o trabalho da equipe e mencionou a luta, dedicação e esforço da bibliotecária Aliriane Almeida. A ex vice-prefeita e professora, Iolanda Cunha , relembrou momentos marcantes da história do Centro Cultural. Fez referências quanto a criação e desenvolvimento da biblioteca pública. “A cultura não tem fronteira”, disse. Iolanda pediu atenção dos governantes atuais e futuros em relação à cultura.

Destaque para a intérprete de libras, professora Josie Pillar dos Santos, que transmitiu o evento para um grupo de surdos que estavam presentes. Além de um saboroso café servido aos presentes, teve parabéns e um bolo marcando os 45 anos.

O ex prefeito Adão Faraco, também prestou uma homenagem a biblioteca. Faraco discorreu sobre a história de criação de um espaço para acervo de livros. Ele contou que em meados de 1957, um grupo e jovens descobriu um montante de livros num porão onde hoje funciona a Câmara e dali montaram uma força tarefa num movimento para encontrar um lugar adequado para as obras. Faraco destacou que após sucessivas reuniões no prédio onde hoje é o quiosque central, os livros foram levados para onde hoje funciona a biblioteca pública.

O jornalista Alair Almeida, pai da bibliotecária Aliriane, não poupou elogios ao trabalho da filha à frente da Biblioteca Mário Quintana. Almeida listou o afinco da bibliotecária na condução das atividades e parabenizou a filha com um fraterno e carinhoso abraço.

Em 08 de junho de 1979 a lei 1.315/79 cria a Biblioteca Pública Municipal Mario Quintana, funcionando junto à Biblioteca Comunitária, mas com regulamentação própria e sob responsabilidade da prefeitura. Inicialmente o acervo cresceu com as doações do Instituto Nacional do Livro e 1.500 exemplares recebidos da viúva do Dr. Cyro Leães. Nos últimos 10 anos a biblioteca teve um crescimento de em torno de 6 mil volumes. Hoje, com mais de 38 mil exemplares registrados se caracteriza como uma biblioteca de médio-grande porte no Rio Grande do Sul. Desde 1977 são mais de 12 mil pessoas cadastradas para retirar livros emprestados. Atualmente 300 leitores ativos, mais os visitantes diários desfrutam do rico espaço cultural em Alegrete.