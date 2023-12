Educação fecha ano com saldo positivo em Alegrete

A educação é um dos principais pilares que move a base estrutural de Alegrete, pensando nisso, à reportagem do PAT buscou fazer uma retrospectiva do ano de 2023 na área educacional.

Três escolas tiveram em suas cargas horárias aulas em tempo integral em Alegrete, são: Escola Estadual de Ensino Médio José Bonifácio, Escola Estadual de Ensino Médio Oswaldo Aranha e Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário de Araújo(CIEP).

Oswaldo Aranha escola cívico militar de Alegrete

O prefeito, Márcio Amaral, salientou que todas escolas municipais receberam um play grund. Ele ressalta que o poder executivo cumpriu com todas obrigações de responsabilidade da pasta; outro ponto destacado é que 14 escolas foram reformadas no período e todas receberam aporte financeiro para que se efetuassem melhorias nas instalações.

O secretário, Rui Medeiros, também reforçou as palavras do principal mandatário do municipal e salienta que o saldo da educação em 2023 é positivo. “Conseguimos agregar muitas coisas nas escolas, obtivemos retornos de suma importância que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo, continuaremos com nosso cronograma e pensando sempre no melhor da população alegretense”, disse o servidor público.

Secretário Rui Medeiros

No IFFar, o número de estudantes matriculados no polo cresceu em 13% em comparação com o ano anterior. Outro ponto a ser destacado é o desempenho dos alunos em olimpíadas acadêmicas, trazendo ótimos resultados e atestando a excelente qualidade do ensino na entidade

IFFar-Alegrete-

Em recente avaliação do MEC, a Unipampa obteve a nota máxima. A nota 5 é o objetivo que buscam todas as universidades quando vão para avaliação do Ministério da Educação. Alguns cursos que compõe o campus- alegrete aumentaram em cerca de 10% o número de vagas. A reportagem do PAT, entrevistou alguns alunos e obteve uma resposta unânime; “a estrutura e qualidade dos professores cresceu bastante, fazendo com que mais pessoas tivessem interessem em entrar no polo alegretense”, disseram os estudantes.