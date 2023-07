Caixa abriu uma hora antes para facilitar negociações no Programa Desenrola Brasil

Com objetivo de facilitar a vida de inadimplentes de débitos com cartões de crédito, empresas com créditos em atraso com a Caixa, como no setor de habitação, neste dia 21 a agência da Caixa Econômica Federal em Alegrete abriu uma hora mais cedo para que esses consumidores possam renegociar suas dívidas. A negociação faz parte do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, mais voltado para as pessoas físicas. Todos os bancos estão realizando este tipo de atividade.

Caixa Federal em Alegrete

Mesmo abrindo mais cedo, os alegretenses ainda não sabiam dessa possibilidade e a maioria dos que estavam na agência era para fazer outras operações bancárias. O Programa Desenrola Brasil continua e os que quiserem podem aproveitar esta oportunidade para tentar quitar dívidas, de forma parcelada, e assim em muitos casos recuperar seu crédito.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que visa ajudar a renegociação de dívidas da população podendo auxiliar na redução do endividamento do país.

Lançado oficialmente no dia 6 de junho e regulamentado via Portaria Normativa MF Nº 634/23 e Portaria Normativa MF Nº 733/23, o programa Desenrola começará a operar no dia 17 de julho de 2023. Neste momento, a renegociação vale apenas para a Faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil e cujas dívidas foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.