Flamenguinho seleciona guris com 11 e 12 anos para avaliação técnica

O rubronegro alegretense está procurando meninos nascidos em 2011 e 2012. Visando formar o grupo que irá disputar o Torneio da Primavera em outubro de 2023, o Flamenguinho oportuniza aos meninos com 11 e 12 anos ingressar no clube.

Neste sábado (22), acontece uma avaliação técnica no treino marcado para às 15h no campo do 12º BE. Não é cobrado mensalidade e o objetivo é preparar uma equipe genuinamente alegretense na categoria que irá o Torneio da Primavera no mês de outubro.

Gurizada Sub-11 e Sub-12 está convidada para comparecer no campo do BE

A 11ª edição do Torneio Internacional da Primavera acontece de 12 a 15 de outubro no Estádio Farroupilha. Conforme o presidente do clube anfitrião Toninho Fagundes, já estão confirmados o Grêmio, Internacional, Chapecoense, São José (Zequinha”, Rentistas (Montivideo) e o Flamengo. A disputa será no Sub-11 e Sub-12.

Fotos: reprodução