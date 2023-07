Definida área do primeiro shopping de Alegrete

A questão, agora, é saber onde será construído o primeiro shopping da cidade, com investimento em torno de 60 milhões. Além do Shopping, também foi anunciado um hotel da Rede Ibis. O engenheiro civil, Jorge Alberto Sobrosa da construtora Sotrim, um dos grandes articuladores desta obra comenta já foi definida a área do empreendimento.

O shopping com apelido, por enquanto, de Zona Leste, terá um a área de 15 a 20 mil m² e será construído na área entre a Unipampa e o Museu do Gaúcho. Ao lado será erguido o Hotel Ibis (3.800m²). Conforme o empresário Jorge Alberto Prestes Sobrosa, o início da obra com a terraplanagem está previsto para o final do ano. A mão de obra mais específica será de fora e o demais com trabalhadores da construção civil de Alegrete. O empreendimento será de um grupo de alegrentenses que vai comprar as 25 cotas e a Sotrim vai executar a obra.

Com este Shoping, aquela região de Alegrete vais se tornar ainda mais valorizada, visto que ja existe o complexo do Judiciário, com o Fórum, Ministério, Público, sede da OAB e Unipampa. Na área comercial, em fase adiantada, o atacadão Stok Center ao lado do Jóquei Clube. Uma curiosidade que adiantou o engenheiro é que a praça de alimentação será em parte de empreendedores locais, visto que a cidade é muito bem servida na área de gastronomia.

