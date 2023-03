Calor continua e previsão é de chuva nos próximos dias

Segundo a previsão a região de Alegrete, Centro e Sul do Rio Grande do Sul serão as regiões com maior probabilidade de ocorrência e que terão a maior frequência destas pancadas de chuva nesta semana, apesar de que deve chover de forma localizada em outras partes do estado, apenas que com frequência menor e em número menor de pontos a ponto de em algumas cidades sequer chover.

Na semana que começa, entretanto, espera-se um maior ingresso de umidade no RS. Com isso, a perspectiva é que o calor estimule a formação de nuvens com chuva isolada e temporais localizados que ocorrem principalmente da tarde para a noite.

Nesta manhã (13), os termômetros marcaram 21ºC logo nas primeiras horas da manhã. A tendência de mais um dia escaldante com a máxima chegando aos 39ºC. No entanto, o dia de sol com muitas nuvens abre possibilidade para uma precipitação de 0,2 mm.

Já de terça-feira em diante, espera-se o retorna da chuva, embora ocorra de forma isolada e fraca, existe boa tendência de uma precipitação de pouco mais de 15 mm, até a próxima sexta-feira.

Para amanhã (14), a máxima será de 36ºC e chuva isolada (1,7 mm). No dia seguinte a previsão de mais 4,1 mm, a chuva fraca persiste para quinta-feira (16), com mais 2.8 mm.

Na sexta-feira (17), é esperado a chuva com maior volume até então. A precipitação, segundo a Metsul será em torno de 6.9 mm.

Foto: Anderson Pereira Côrrea